Il Borussia Dortmund celebra il suo capitano: 100esima vittoria in giallonero per Reus

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund celebra via social il proprio capitano Marco Reus. Quella odierna è infatti stata per il tedesco la centesima vittoria con la maglia dei gialloneri. Un traguardo importante per un campione che ha fatto la scelta forte di sposare completamente la causa della squadra della sua città natale e che negli anni ha rifiutato la corte delle migliori squadre al mondo. Reus ha totalizzato complessivamente 246 gare con il Borussia, raggiungendo grazie alla doppietta odierna quota 121 reti. Meno venti da Pierre-Emerick Aubameyang.

Foto: twitter Borussia Dortmund