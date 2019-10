Il Borussia Dortmund allontana Mourinho: “Voci prive di fondamento”

La sconfitta in casa dell’Inter ha complicato i piani del Borussia Dortmund in Champions League. La panchina di Lucien Favre, nonostante qualche rumors proveniente dalla Germania, non sarebbe però in bilico. A confermarlo è il direttore sportivo del club tedesco, Marc Zorc, che ha parlato così alla stampa: “Mourinho? Queste voci sono prive di fondamento. Non ci sono discussioni sulla posizione del nostro allenatore. Siamo felici di avere Lucien Favre con noi”.

