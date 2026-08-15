Il Bordeaux rischia l’esclusione da tutte le competizioni: il comunicato del club

15/08/2026 | 13:00:37

Il Bordeaux ha reagito con un comunicato alla raccomandazione del Consiglio Olimpico e Sportivo Nazionale francese di escludere il club da tutte le competizioni nazionali.

Questo il comunicato:

“Il FC Girondins de Bordeaux ha preso conoscenza ieri sera della proposta presentata dalla Conferenza dei Conciliatori del Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese (CNOSF). A questo stadio, non si tratta di una decisione, ma di una raccomandazione: quella di mantenere la misura di esclusione dalle competizioni nazionali pronunciata nei confronti del Club, e quindi la sua retrocessione in Régional 1 o a un livello inferiore. La decisione spetta ora al Comitato Esecutivo della Federazione Francese di Calcio, unico autorizzato a deliberare. Il Club si stupisce di questa orientazione, mentre garanzie finanziarie particolarmente importanti sono state fornite dai nuovi investitori per assicurare il finanziamento della stagione a venire come delle successive, con in particolare il deposito in sequestro, presso la Cassa dei Depositi e Consignazioni, di 10,6 milioni di euro. Oltre a questa garanzia richiesta dalla DNCG, i nuovi investitori hanno presentato un importo aggiuntivo di 10 milioni di dollari, depositati su un conto dedicato presso la banca JP Morgan, e si sono impegnati a eseguire il Piano di Continuazione 2025-2035 approvato dal Tribunale di Commercio, saldando i 20 milioni di euro di debiti contratti nei confronti di numerosi club francesi e di creditori regionali, garantendo al contempo i posti di lavoro esistenti. Il FC Girondins de Bordeaux rimpiange che un tale livello di sicurezza finanziaria e la rigorosità di bilancio di cui ha dato prova — perfetta padronanza della massa salariale e del budget nel 2025/2026 — non siano stati giudicati sufficienti per sospendere gli effetti della retrocessione pronunciata nei suoi confronti. Se la Federazione Francese di Calcio dovesse seguire questa raccomandazione, porrebbe fine alla storia di un club di primo piano del calcio francese, sostenuto da un’intera città e dal suo territorio, che radunava ancora 26.000 tifosi lo scorso maggio allo Stade Atlantique, record storico per un incontro di N1 e N2 in Francia, segno dell’attaccamento unico che ispira questo club leggendario, sestuplo campione di Francia. Privato di competizione, il Club si dirigerebbe allora verso la liquidazione giudiziaria, nonostante le garanzie fornite per assicurare la sua continuità. Il FC Girondins de Bordeaux e la sua nuova Direzione sono a disposizione della Federazione Francese di Calcio e intendono difendere i loro interessi fino in fondo, esercitando tutte le vie di ricorso a loro disposizione nei termini previsti dalla legge. Ringraziamo le nostre squadre, i nostri giocatori, i nostri dipendenti, i nostri partner e i nostri tifosi che, nonostante questa prova, rimangono mobilitati come mai prima d’ora al nostro fianco. Auguriamo una buona partita, questo sabato, alla nostra prima squadra, che nonostante l’incertezza prosegue la sua preparazione con onore e professionalità”.