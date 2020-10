Il Bologna vince in rimonta, Barrow e Soriano fanno gioire Mihajlovic

Valzer di gol questa sera al Dall’Ara in una partita accesissima tra Bologna e Cagliari. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 15′ grazie al solito Joao Pedro prima del pari degli emiliani con Barrow al 45′. Nella ripresa sono nuovamente gli ospiti a passare in vantaggio con Simone dopo appena 2′ minuti. In 5′ minuti è il Bologna a pareggiare e a rimontare grazie a Soriano e al già citato Barrow che al 56′ ha siglato una doppietta. Nel finale espulso Soriano. Al triplice fischio esultano i padroni di casa con tre punti fondamentali.

Foto: twitter Bologna