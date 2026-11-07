Il Bologna vince il derby in 11 vs 10 con Theate e Orsolini (rigore): inutile il gol di Sierro per il Parma

07/11/2026 | 19:59:44

Il derby emiliano, come da prassi, non ha risparmiato sorprese. Al Tardini di Parma è andata in scena una partita combattuta, agonisticamente viva e, chiaramente, sentita. La prima svolta del match avviene al sesto minuto. Odgaard, lanciato a campo aperto, si trattiene con Ndiaye, fino ad andare giù al limite dell’area di rigore. Dopo una revisione al VAR, l’arbitro Zufferli ha optato per il cartellino rosso ai danni del difensore senegalese, punito per il fallo da ultimo uomo. Gilardino, costretto ad abbassarsi, perde anche la sua punta. David Romero subisce un colpo alla spalla ed è costretto al cambio. Passa qualche minuto e anche il Bologna perde un pezzo pregiato per infortunio. Miranda, uno dei mancini più affilati della squadra di Palladino, viene sostituito da Mbangula. I felsinei, come prevedibile, mettono alle corde il Parma e trovano il gol che sblocca la partita su una combinazione tra Cambiaghi e Theate. L’italiano, spostato sulla fascia destra da Palladino, mette un cross perfetto per il difensore che, di testa, insacca. Passa qualche minuto e l’arbitro Zufferli assegna un calcio di rigore al Bologna per fallo su Bernardeschi, salvo poi rivedere la sua decisione e dare il calcio di punizione dal limite dell’area. Il Parma, però, prova a reagire e sfiora il gol del pari con un’avanzata di El Bilal Toure che lascia sul posto Casale e si fa ipnotizzare da Skorupski. Il Bologna, con Cambiaghi ispiratissimo, sfonda sulla destra e viene atterrato da Elphege. L’arbitro, dopo un consulto al VAR, assegna il rigore, trasformato da Orsolini. Quando la partita sembra in ghiaccio per gli uomini di Palladino, arriva l’episodio che riapre tutto. Vitik colpisce Fabbian dopo che quest’ultimo aveva già tirato e l’arbitro, richiamato per la terza volta al monitor, fischia il rigore. Dal dischetto si presenta Sierro che la infila all’angolino. Finisce 1-2.

Foto: X Bologna