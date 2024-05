Il Bologna va sul 3-0 (doppio Calafiori), la Juve fa 3-3 in 8′ con Chiesa-Milik-Yildiz

Sei gol e parità al Dall’Ara tra Bologna e Juventus: 3-3. Sono bastati 90 secondi al Bologna per passare in vantaggio: Calafiori abbatte la flebile resistenza della squadra bianconera, che ha rischiato di prendere gol tre volte nel giro di un minuto e mezzo, arrendendosi proprio alla terza conclusione felsinea, firmata dal difensore dopo una mischia in area di rigore. Al Dall’Ara è show Bologna al 11′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa: cross di Ndoye da sinistra, poi la toccano, prima, Urbanski e, poi, Santiago Castro. Nella ripresa è ancora il Bologna a fare la gara. E al 53′ arriva anche il 3-0 dei rossoblu, la doppietta personale di Calafiori con un pallonetto che beffa Szczesny. Sembrava chiusa qua la partita, con la Juve in piena balia degli uomini di Thiago Motta. Ma così non è stato. I bianconeri trovano la via del gol con Chiesa che sfrutta l’errore di Lucumì e, con freddezza, batte Skorupski. Poi un altro episodio: calcio piazzato battuto molto bene da Milik, deviazione amica che rende la traiettoria ancora più beffarda e Skorupski non può nulla. Neanche un minuto e arriva anche il pari, con il Bologna che sembra aver perso tutte le proprie certezze difensive dopo l’uscita di Calafiori: Yildiz prova la conclusione dalla media distanza e batte ancora Skorupski. Termina così 3-3 al Dall’Ara, Bologna e Juventus rimangono a pari punti in classifica.

Foto: Instagram Juventus