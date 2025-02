Il Bologna spreca, Leao colpisce. Milan avanti 1-0 all’intervallo al Dall’Ara

Il Milan conduce 1-0 in casa del Bologna dopo i primi 45 minuti. Decide una fiammata di Leao, arrivato al 10° gol stagionale. Gara che parte subito ad alti ritmi. Prima chance dopo pochi secondi per il Milan. Ci prova Gimenez da fuori, palla alta. Un minuto dopo, capovolgimento di fronte, Dominguez semina il panico nell’area del Milan, Thiaw liscia e per poco non sfiora il secondo autogol consecutivo.

La partita poi si fa equilibrata, per diversi minuti poche occasioni. Poi lievita nettamente il Bologna nel finale di gara. Prima Ndoye, conclusione fuori. Poi ci prova Dominguez da fuori, ma para Maignan. Soffre il Milan che rischia clamorosamente su una imbucata di Fabbian che per poco non trova l’incornata di Dominguez.

Sembra potersi avviare all’intervallo sullo 0-0, ma al 44′ la sblocca il Milan. Lancio per Leao, che viene pescato in profondità, salta Skorupski e insacca il vantaggio dei rossoneri. Il Bologna accenna timide proteste. Ma il gol è buono. Milan avanti al 45′.

Foto: sito Milan