Il Bologna si prepara alla sfida con il Parma: differenziato per Odgaard

Sabato 22 febbraio, alle ore 15:00, il Bologna scenderà in campo contro il Parma nel match valido per il 26° turno di Serie A. Una gara molto importante per entrambe le compagini, con i rossoblù che vogliono rimanere con il fiato sul collo al Milan. Una vittoria, infatti, costringerebbe i rossoneri a portare a casa i tre punti per evitare il sorpasso in classifica da parte degli uomini di Italiano. A riportare le condizioni di alcuni calciatori, in vista della sfida contro i crociati, è stato il club rossoblù sul proprio sito. Questa la nota ufficiale: “A due giorni dalla partita di Parma, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Allenamento differenziato per Odgaard, terapie per Emil Holm ed Estanis Pedrola”.

FOTO: Instagram Odgaard