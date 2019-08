Il Bologna si prende il derby: Soriano stende la Spal all’ultimo respiro

Il Bologna si aggiudica l’anticipo della seconda giornata di Serie A battendo nel derby emiliano la Spal all’ultimo respiro. Dopo la rete annullata a Santander per fuorigioco, ci pensa Roberto Soriano a decidere un match che sembrava stregato per gli uomini di Mihajlovic (super Berisha ha negato il gol ai rossoblù in diverse circostanze): al 93′ il centrocampista insacca un perfetto cross di Orsolini e regala tre punti importanti al Bologna.

Bologna-SPAL 1-0 (Soriano)

Milan-Brescia, sabato 31 agosto ore 18.00

Juventus-Napoli, sabato 31 agosto ore 20.45

Lazio-Roma, domenica 1 settembre ore 18.00

Atalanta-Torino, domenica 1 settembre ore 20.45

Cagliari-Inter, domenica 1 settembre ore 20.45

Genoa-Fiorentina, domenica 1 settembre ore 20.45

Lecce-Hellas Verona, domenica 1 settembre ore 20.45

Sassuolo-Sampdoria, domenica 1 settembre ore 20.45

Udinese-Parma, domenica 1 settembre ore 20.45

CLASSIFICA: Bologna 4; Inter, Juventus, Napoli, Udinese, Atalanta, Brescia, Lazio, Torino 3; Roma, Verona, Genoa 1; Fiorentina, Spal, Sassuolo, Milan, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce 0.

Foto: Twitter ufficiale Bologna