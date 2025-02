Il Bologna si gode Ndoye: guizzi, talento e gol per l’obiettivo Europa

Bologna-Torino è stata senza ombra di dubbio la serata di Dan Ndoye. Segna un gol di pura tecnica e fisicità (tornando a referto dopo 10 giornate di digiuno), conquista un rigore poi revocato, ne reclama un secondo, ne realizza un terzo battendo Milinkovic-Savic con lucidità. Sfiora poi la tripletta con un altro tocco delizioso: una prestazione al limite della perfezione per un giocatore che continua a dimostrare grandi cose e che, quando è in giornata, è in grado di spostare gli equilibri. Merito anche del lavoro di Italiano, allenatore che come pochi incide sugli esterni e sugli attaccanti in generale, imponendo un calcio moderno ed offensivo. Ma l’ex Fiorentina e Spezia chiede tanto anche dal punto di vista dell’apporto difensivo, e anche in questo il talento svizzero ha risposto presente. Con un Ndoye così, l’obiettivo Europa pare più vicino, ma servirà continuità di rendimento. A questa prerogativa può di certo servire la concorrenza con Riccardo Orsolini, che nelle prossime settimane insidierà la titolarità del classe 2000. Ma nessuno come Italiano è in grado di gestire le risorse in squadra, e anche in questo caso saprà dirigere il talento dei due esterni a disposizione.

Foto: Instagram Bologna