Il Bologna scappa 3-1. Malen (rigore) e Pellegrini per il 3-3 che vuol dire supplementari

19/03/2026 | 22:57:31

Finisce 3-3 al 90′ la gara tra Roma e Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata si va ai supplementari.

La gara inizia a viso aperto, la Roma prova a fare la gara, il Bologna riparte. Al 14′ chance in ripartenza per Castro, la conclusione però è deviata in angolo. Al 20′, grana per la Roma. Si fa male Koné, non al meglio. Il francese deve uscire, entra al suo posto Pellegrini.

Al 22′ il Bologna passa in vantaggio. Destro bellissimo di Rowe, che insacca nel sette la rete del vantaggio felsineo.

Al 29′ Bologna vicino al raddoppio. Rowe conduce in transizione e serve Bernadeschi. Il numero 10 rossoblù entra in area di rigore, si sposta il pallone sul destro e calcia. Ottimo riflesso di Svilar, che respinge a lato. Risponde la Roma alla mezz’ora, palo di Pellegrini su calcio di punizione.

Al 32′ pareggia la Roma. Da calcio d’angolo svetta Ndicka che fa l’1-1 di testa. Si susseguono potenziali chance da una parte e dall’altra.

Al 43′ calcio di rigore per il Bologna. El Shaarawy stende Zortea in area. Rigore per gli ospiti. Dagli 11 metri va Bernardeschi che non sbaglia. Il Bologna è avanti 2-1 all’Olimpico alla fine del primo tempo.

Nella ripresa la Roma parte rabbiosa. Malen prova due tiri, uno parato da Ravaglia, l’altro a lato. Il Bologna riparte con veemenza negli spazi che concede la Roma. Al 59′ arriva il 3-1 per il Bologna. Rowe scatenato fa sbagliare Cristante e Ndicka, palla che arriva a Castro che spara un destro clamoroso che batte Svilar. Bologna avanti 3-1.

La Roma reagisce e guadagna un calcio di rigore al 67′. Robinio Vaz è spinto da Freuler. Rigore affidato a Malen che insacca il 2-3. La Roma ora ci crede e il Bologna trema.

Punizione per i giallorossi al 71′, para Ravaglia. La Roma però ci crede e all’81’ trova il 3-3 con Pellegrini. Bel sinistro che batte Ravaglia. Finale palpitante, Freuler fallisce il clamoroso 4-3 al 93′. Finisce 3-3 e dopo l’1-1 del Dall’Ara vuol dire supplementari.

Foto: X Roma