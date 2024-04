Il Bologna sbatte sul muro del Monza: reti inviolate al Dall’Ara

Reti inviolate al Dall’Ara tra Bologna e Monza: 0-0. La prima grande occasione della gara arriva al 24′ ed è a tinte rossoblu: Orsolini lascia sul posto Carboni si accentra e piazza il sinistro, Di Gregorio ci arriva con la punta delle dita. Immediata la risposta dei brianzoli al 28′: accelerazione di Zerbin, cross basso di Carboni, deviazione ravvicinata di Djuric, Skorupski respinge d’istinto. Sempre Orsolini da calcio di punizione, su cui Di Gregorio è ancora attento. E poi sui calci d’angolo, quando il Monza balla ma alla fine si salva sempre, con l’intervento di Pablo Marì su Ferguson a botta sicura. La ripresa si apre con un’altra occasione per gli uomini di Thiago Motta: grande filtrante di Orsolini per il taglio in area di Ferguson, Di Gregorio riesce a chiudergli lo specchio. Al 69′ si rinnova la sfida tra Orsolini e Di Gregorio, ma il portiere è ancora attento sul proprio palo. Il Bologna tiene in pugno la gara e al 76′ ci prova Freuler a sbloccare la gara, ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Il baricentro del Bologna si alza sempre più con il passare dei minuti, il Monza cerca di intasare gli spazi e colpire in contropiede. Al 90′ ci prova Ndoye che si mette in proprio, salta la prima linea di pressione del Monza e conclude dalla distanza, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Il muro del Monza, però, regge fino al fischio finale. Dopo lo 0-0 col Frosinone, arriva un altro pareggio per i rossoblu.

Foto: Instagram Bologna