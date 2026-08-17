Il Bologna saluta Lucumí: “Grazie per questi anni pieni di emozioni”
17/08/2026 | 11:11:34
Il Bologna saluta Lucumí sui social, il messaggio del club dopo l’ufficialità del trasferimento del difensore alla Juventus: “Grazie Jhon per questi anni pieni di emozioni passati insieme e in bocca al lupo per la tua carriera”. Poche ore prima il club aveva dato l’ufficialità del passaggio di Lucumí a Torino: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto alla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jhon Lucumi a titolo definitivo”.
foto facebook bologna