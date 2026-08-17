Il Bologna saluta Freuler: “Parte della nostra storia porta anche il tuo nome”
17/08/2026 | 12:39:53
Il Bologna saluta Remo Freuler dopo l’ufficialità del suo trasferimento all’Olympiacos: “Grazie di tutto Remo, una parte della nostra storia porta anche il tuo nome. In bocca al lupo per il tuo futuro” si legge sui canali social del club emiliano. Questo il comunicato dei greci: “L’Olympiacos FC annuncia l’ingaggio del centrocampista svizzero Remo Freuler. Nato il 15 aprile 1992, proviene dal Bologna, con cui ha collezionato 123 presenze nelle ultime tre stagioni, di cui 40 nell’ultima”
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