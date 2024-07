Riccardo Calafiori lascia il Bologna e vola in Inghilterra dove giocherà nell’Arsenal che lo ha annunciato unpora fa. Attraverso i propri canali social, il club rossoblù ha voluto salutare così il difensore. “Grazie Richy: sei stato uno dei protagonisti di questa storica stagione. In bocca al lupo per la tua nuova avventura”.

Foto: Instagram Calafiori