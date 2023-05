Il Bologna rimonta il Napoli, alla doppietta di Osimhen rispondono Ferguson e De Silvestri (2-2)

Comincia bene il Bologna, che anche dinanzi ai campioni d’Italia non rinunciano a giocare palla a terra, cercando di imporre il proprio gioco. I principi di Thiago Motta, d’altronde, sono quelli. Ma è proprio con la costruzione dal basso che arriva il regalo di Skorupski al Napoli: il portiere sbaglia un passaggio e serve a porta sguarnita Osimhen, per il quale è troppo facile depositare in rete l’1-0 dopo meno di un quarto d’ora. Nella ripresa arriva anche il bis del Napoli con la terza doppietta (venticinquesimo gol in campionato) di Victor Osimhen, bravo a fare un movimento perfetto in area per ricevere l’assist di Zerbin e depositare nel sacco con un destro a incrociare. Dopo l’ora di gioco la riapre il Bologna con Lewis Ferguson a realizzare la rete dell’1-2 dopo una bella giocata di Sansone, bravo ad andare via a Bereszynski e impegnare Gollini con un tiro a giro: sulla ribattuta lo scozzese ha a disposizione il più facile dei tap-in per accorciare le distanze. La rimonta è completata. Il Bologna trova il 2-2 all’84’ sfruttando una palla inattiva: colpo di testa vincente di De Silvestri, saltato alle spalle di Olivera, e Gollini è battuto. Termina così 2-2 al Dall’Ara, Bologna e Napoli si spartiscono la posta in palio. Gli uomini di Spalletti salutano così la possibilità di battere il record di Sarri.