Il Bologna ribalta Varela con Pobega e Bernardeschi. Il Monza sbaglia con Cutrone il rigore del 2-2

31/10/2026 | 16:57:17

Partita ricca di emozioni al Dall’Ara tra Bologna-Monza, con le due squadre protagoniste di una sfida combattuta fino agli ultimi minuti. A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti con Gustavo Varela, freddissimo dal dischetto al 6′ dopo il calcio di rigore assegnato per un fallo di Theate su Dany Mota. Il Bologna ha reagito e ha trovato il pareggio al 33′ con Tommaso Pobega, autore di una splendida conclusione al volo di sinistro sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Miranda. Nella ripresa i rossoblù hanno completato la rimonta al 59′: Federico Bernardeschi ha trovato la rete del 2-1, facendo esplodere il Dall’Ara. Il Monza ha avuto una grande occasione per ristabilire la parità all’81’, ma Patrick Cutrone ha fallito il calcio di rigore del possibile 2-2. Un errore pesante per gli ospiti, che hanno sprecato l’opportunità di rimettere in equilibrio una gara ancora apertissima nel finale.

Foto: x Bologna