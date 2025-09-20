Il Bologna ribalta il Genoa al 99′ (rigore Orsolini). Finisce 2-1 al Dall’Ara

Conclusa la gara delle 15 in Serie A. Il Bologna soffre ma ribalta il Genoa, grazie a un calcio di rigore al 99′. Partita che vede il Bologna partire abbastanza bene, ma il Genoa tiene bene il campo. Primo tempo senza troppe emozioni.

Nella ripresa cambia tutto. Al 51′ rischia grosso il Bologna che prende un contropiede con Ellertsson, ma Skorupski salva in due tempi. Ancora Bologna che attacca, ma il Genoa in ripartenza è pericoloso e sfiora ancora il vantaggio al 53′.

Al 63′ arriva il vantaggio meritato per i liguri. Proprio Ellertsson riceve palla, stop di sinistro, calcio di destro, Skorupski così così è battuto. Genoa avanti al Dall’Ara.

Rispondono i padroni di casa, colpo di testa di Castro al 66′, para Leali. Al 73′ arriva il pareggio del Bologna. Cambiaghi serve Castro che riesce a battere Leali per l’1-1. Il Bologna ci crede. Al 90′, Orsolini colpisce una traversa. Cross di Ferguson, Orsolini di testa colpisce il legno. I padroni di casa insistono fino alla fine. Al 94′ reclama il Bologna per un calcio di rigore. Lunghissima review al VAR, al 98′ viene assegnato il calcio di rigore per un fallo di mano di Carboni. Dagli 11 metri va Orsolini che non sbaglia per il 2-1 dei padroni di casa. Finale palpitante, Vieira espulso per proteste. Si arriva al 103′. Finisce 2-1 per il Bologna che sale a 6 punti. Resta a 2 il Genoa.

Foto: Instagram Bologna