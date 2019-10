Il Bologna riabbraccia Mihajlovic: Sinisa oggi in panchina al “Dall’Ara” contro la Lazio

Il Bologna riabbraccia Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo torna in panchina al “Dall’Ara” per la sfida di oggi pomeriggio contro la Lazio. ​Nelle prime ore di questa mattina Sinisa si è sottoposto alle ultime analisi, poi è arrivato il via libera dei medici. Dopo la trasferta di Verona e la presenza in panchina per Bologna-Spal, Mihajlovic sarà dunque accanto ai suoi giocatori per la sfida con la Lazio, la sua ex squadra. Il “Dall’Ara” lo aspetta con oltre 20mila persone pronte ad accoglierlo a braccia aperte e riservargli un caloroso saluto.

Foto: Twitter ufficiale Bologna