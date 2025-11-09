Il Bologna lascia le briciole al Napoli: 2-0 con Dallinga e Lucumí. Genoa-Fiorentina: emozioni e 2-2

09/11/2025 | 16:57:04

Terminate le partite delle 15 di Serie A.

Una vittoria importante in casa per il Bologna contro il Napoli. Nonostante l’infortunio che ha costretto Skorupski a lasciare il campo dopo pochi minuti, i padroni di casa sono riusciti a imporsi sui partenopei, impedendo loro di rendersi realmente pericolosi e trovando, nel secondo tempo, più precisamente al 50′, il gol del vantaggio con Dallinga. I rossoblù hanno poi allungato le distanze al 66′ con la rete di Lucumí, che ha di fatto chiuso la partita e permesso ai bolognesi di conquistare tre punti fondamentali contro il Napoli.

Un 2-2 ricco di emozioni quello tra Genoa e Fiorentina. I padroni di casa trovano subito il vantaggio con Ostigard al 15′ del primo tempo, ma la gioia dura poco: al 17′ viene assegnato un rigore agli ospiti per un fallo di mano di Colombo in area. Dal dischetto Gudmundsson non sbaglia e riporta la gara in parità.

Nella ripresa le due squadre continuano a spingere. Al 48′ è il Genoa a ottenere un calcio di rigore per un fallo di mano di Ranieri, ma questa volta Colombo fallisce la trasformazione. Passano pochi minuti e al 57′ la Fiorentina trova il gol del sorpasso con Piccoli. Anche in questo caso, però, il vantaggio dura poco: al 60′ Colombo si riscatta segnando la rete del definitivo 2-2.

Foto: sito Serie A