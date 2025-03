Il Bologna insegna calcio alla Lazio e si prende il quarto posto: 5-0 firmato Odgaard, Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian

Lezione di calcio del Bologna alla Lazio: 5-0 al Dall’Ara. Dopo un quarto d’ora si sblocca il risultato grazie alla rete di Odgaard su assist di Juan Miranda da sinistra: l’attaccante rossoblu sbuca alle spalle di Gila e in spaccata devia il pallone spedendolo in fondo al sacco. L’avvio di secondo tempo è shock per i biancocelesti di Baroni, merito del tandem Ndoye-Orsolini. Lo svizzero riceve a sinistra e converge al centro, poi premia il taglio di Orsolini che davanti a Provedel con uno scavetto spedisce la palla in rete. E un minuto più tardi, colpisce ancora il Bologna: errore di impostazione sull’asse creata tra Guendouzi e Zaccagni, ne approfitta il sodalizio rossoblù con Ferguson che mette al centro per Ndoye che sigla il 3-0. Al 74′ anche Santiago Castro si iscrive sul tabellino dei marcatori. E all’84’ Fabbian firma il 5-0 finale. Termina così al Dall’Ara, il Bologna trova la quarta vittoria consecutiva e vola al quarto posto – momentaneamente – a quota 53 punti. La Lazio, invece, scivola al sesto posto a quota 51 punti.

Foto: Instagram Bologna