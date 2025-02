Il Bologna in semifinale di Coppa Italia. Castro stende l’Atalanta. Sfiderà la vincente di Juve-Empoli

Il Bologna è la prima semifinalista di Coppa Italia. I rossoblù di Italiano battono l’Atalanta 1-0 e si qualificano per il penultimo atto della competizione dove attendono la vincente di Juve e Empoli. Primo tempo con ritmi blandi. Al 16′ ci prova Zappacosta. Poi due potenziali chance per il Bologna con Ndoye e Odgaard, che non inquadrano la porta. Al 39′ problema muscolare per Odgaard, il numero 21 rossoblù è a terra. Il giocatore esce. Al 42′ pericolosa la Dea con Hien, conclusione che finisce a lato.

Nella ripresa si accende la gara. Pasalic e De Roon sfiorano il vantaggio per l’Atalanta. Entra anche Maldini, che fa il suo esordio in nerazzurro. Proprio Maldini ha una grande chance, ma para Skorupski. All’80’, arriva la svolta della gara. Bologna in vantaggio con Santiago Castro. L’argentino, da vero centravanti, porta avanti i suoi all’80’ con un colpo di testa da pochi metri dalla porta di Rui Patricio. Punizione sulla trequarti battuta perfettamente da Lykogiannis, col Torito che mette in mostra un terzo tempo fantastico eludendo la marcatura di Hien e segnando il gol dello 0-1.

L’Atalanta prova una reazione di nervi nel finale. Tentativi della Dea di pervenire al pareggio, ma il Bologna si difende bene e vince 1-0. Dopo 26 anni, il Bologna torna in semifinale di Coppa Italia. Sfiderà ora la vincente di Juventus-Empoli.

Foto: Instagram Bologna