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Il Bologna in pressing per Amondairan. Sondaggio per Stoijkovic

09/07/2026 | 17:59:50

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Idea concreta per il centrocampo del Bologna. Secondo quanto raccontato, da Luca Cilli, si tratta di Mikel Amondairan, argentino classe 2005 di proprietà dell’Estudiantes. I negoziati sono partiti, il profilo piace molto, la valutazione è di circa 9 milioni. Il Bologna ha fatto anche un sondaggio per un altro centrocampista, Luka Stoijkovic, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria cercato in passato anche dalla Lazio.

Foto: logo Bologna