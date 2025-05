Il Bologna ha un futuro…Italiano, ma c’erano pochi dubbi

28/05/2025 | 12:00:31

Vincenzo Italiano resterà al Bologna, prolungando fino al 2027 il contratto che lo legherà al club. Il suo ingaggio con i bonus dovrebbe avvicinarsi ai 3,5 milioni. Una logica conseguenza di quanto stiamo raccontando da settimane, non accostando Italiano ad altri club. Il Bologna aveva un contratto fino al 2026 che in ogni caso avrebbe voluto rispettare, ha sempre prospettato aumento e prolungamento, ha sempre avuto le chiavi in mano, come ribadito ieri dall’amministratore delegato Fenucci. E dopo la conquista della storica Coppa Italia per Italiano ci sarà tempo e spazio per togliersi altre soddisfazioni.

Foto: Instagram Bologna