Il Bologna frena anche la Roma: 0-0 all’Olimpico. Juve e Napoli matematicamente in Champions

Si è conclusa da pochi istanti la gara dell’Olimpico tra Roma e Bologna, finita 0-0. Risultato che fa felici Juventus e Napoli, matematicamente in Champions League.

Dopo un primo tempo bloccato grazie agli interventi di Skorupski, nella ripresa Mourinho ha messo mani alla panchina inserendo i pezzi da novanta Abraham, Pellegrini, Karsdorp e Zalewski. Al 67′ Kumbulla ci ha provato con un colpo di testa, ma ancora una volta Skorupski ha detto no. Una Roma spenta lì davanti ci ha riprovato all’81’ con l’attaccante inglese, il cui tiro è finito a lato di poco. Il Bologna ha contenuto i giallorossi, non riuscendo però a rendersi pericoloso dalle parti di Rui Patricio se non per una conclusione di De Silvestri. Lo 0-0 è arrivato di conseguenza, con la squadra di Mourinho proiettata al ritorno di Conference col Leicester.

FOTO: Twitter Roma