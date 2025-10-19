Il Bologna fa festa con Holm e Orsolini. Suzuki para il rigore di Cornet al 97’ e salva il Parma (in 10) a Genova

19/10/2025 | 17:04:21

Sono terminati i match delle 15 di Serie A.

Vittoria agevole per il Bologna ai danni del Cagliari: gli ospiti hanno dominato l’incontro sin dai primi minuti, mantenendo il possesso palla e trovando il vantaggio al 31’ grazie a un tocco di Holm su sponda aerea di Odgaard. Nella ripresa la gara si è fatta più equilibrata, con i padroni di casa che hanno concesso ma anche creato poco. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Riccardo Orsolini, che, servito da Domínguez, ha firmato il raddoppio con un preciso tiro di sinistro. Partita invece con poche emozioni quella andata in scena a Marassi tra Genoa e Parma. Il dominio sulla partita dei padroni di casa non è bastato per conquistare i tre punti: troppe le occasioni sprecate dagli uomini di Vieira, incapaci di trovare il gol nonostante la superiorità numerica arrivata al 42’ del primo tempo, dopo il doppio giallo rimediato da N’Diaye, nulla ha potuto anche Cornet che a tempo ormai scaduto, si è visto parare il calcio di rigore da Suzuki, chiudendo così il match sullo 0-0.

Foto: sito Serie A