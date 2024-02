Il Bologna è uno spettacolo: 4-0 al Lecce (doppietta di Orsolini, a segno anche Odgaard). Monza Verona senza gol

Sono da poco terminate le due partite delle 15 di questa domenica di Serie A. Vittoria convincente del Bologna, che si impone nettamente sul Lecce per 4-0. Pareggio invece a reti inviolate tra Monza ed Hellas Verona.

Allo stadio Dall’Ara di Bologna il match si sblocca dopo appena cinque minuti. Corner di Orsolini e sul secondo palo c’è Beukema a ribadire in rete in seguito ad una buona respinta di Falcone su Zirkzee. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi, ma sono ancora i felsinei ad andare in rete al minuto 27 grazie ad Orsolini servito da Posch all’interno dell’area. Nella seconda frazione la squadra di Thiago Motta segna già al 4′ grazie ancora ad Orsolini, doppietta per lui, che conclude con il mancino di prima intenzione e la inserisce sotto il sette più lontano. A questo punto il Bologna ottiene supremazia territoriale assoluta, flirtando anche con la quarta marcatura in più circostanze fino a trovarla con Odgaard a 8′ dal termine. Il Bologna resta in zona Champions e si porta al quarto posto, a quota 39 punti, in condominio con l’Atalanta, in attesa dell’impegno dei nerazzurri di Gasperini delle 18 con il Genoa.

Allo U-Power Stadium di Monza Lazovic sfiora la rete per i suoi dopo un paio di minuti, mentre il primo squillo per i biancorossi arriva al 5′, protagonista Colombo che si rende autore di un gran gol. Esultanza però interrotta da una posizione di fuorigioco rilevata prima dall’assistente dell’arbitro e confermata, poi, dal Var. Si va avanti senza sussulti fino al 20′, minuto in cui i brianzoli vanno vicinissimi al vantaggio con Colpani, che si divora il gol a porta praticamente spalancata, dopo una buona parata di Montipò su Zerbin. Si passa alla ripresa, dove al 23′ viene prima assegnato e poi revocato un rigore alla squadra di Palladino per un off side fischiato a Zerbin. Il Monza continua a spingere ma il fortino difensivo degli scaligeri resiste fino alla fine.



