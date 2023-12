Il Bologna è sempre più formato Europa: 2-0 alla Roma firmato Moro e autogol di Kristensen

Il Bologna vince 2-0 al dall’Ara contro la Roma. Dopo 37 minuti il Bologna è riuscito a sbloccare il match con un’azione collettiva perfetta: Ndoye, scappato via sulla corsia destra e dopo una disattenzione di Ndicka, ha messo dentro un pallone perfetto per Moro che dal limite ha battuto Rui Patricio. Il secondo tempo è stato ancor peggio del primo per una Roma scarica. Dopo quattro minuti i giallorossi hanno subito il raddoppio con l’autorete di Kristensen, al 18′ Mourinho ha deciso di tirare fuori Renato Sanches (entrato nel secondo tempo) mandando in campo Bove. La scossa l’ha data Pellegrini, ma il capitano dei giallorossi si è visto cancellare l’opportunità dal salvataggio di Lucumì. Termina così 2-0 al Dall’Ara, il Bologna sale così a 28 punti prendendosi il quarto posto.

foto: Instagram Bologna