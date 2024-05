Il Bologna è in Champions se… Le combinazioni

Con la vittoria per 2-0 al Maradona (firmata Ndoye e Posch), il Bologna è sempre più vicino alla qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League. Attualmente i rossoblu sarebbero certi di giocare la massima competizione europea conquistando due punti nelle ultime due giornate contro Juventus e Genoa. Ma non solo. La qualificazione del Bologna potrebbe arrivare già domani sera dopo lo scontro tra Atalanta e Roma, con una delle due squadre che perderà sicuramente punti. Nel caso in cui i giallorossi non dovessero vincere, il Bologna sarebbe matematicamente in Champions.

Foto: instagram Bologna