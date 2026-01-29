Il Bologna è avanti sul Maccabi con Rowe. La Roma soffre in 10 ad Atene (espulso Mancini)
29/01/2026 | 21:50:44
Conclusi i primi tempi delle gare di Europa League delle italiane.
Il Bologna domina in casa del Maccabi Tel Aviv. Al 21′ il gol di Orsolini a sbloccare la gara, rete però annullata. La rete la segna Rowe al 35′. Gol che però al momento non basta per il Bologna per entrare nelle prime 8. Ferguson fallisce al 45′ un gol facile, da solo davanti al portiere. Primo tempo che si chiude col Bologna avanti 1-0.
Tra le prime 8 c’è ancora la Roma, grazie allo 0-0 ad Atene contro il Panathinaikos. Roma però in 10 uomini per l’espulsione di Mancini al 15′. Gara in sofferenza per i giallorossi che però per ora tengono duro e questo pareggio al momento è determinante.
Foto: X Bologna