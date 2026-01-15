Il Bologna di rimonta: è 3-1 all’intervallo in casa del Verona

15/01/2026 | 19:20:40

Bel primo tempo a Verona, dove il Bologna conduce 3-1 al Bentegodi. Un buon Bologna reagisce al vantaggio dei padroni di casa e chiude con merito avanti i primi 45 minuti. Il Verona sblocca il risultato al 13′ al Bentegodi. Clamorosa la percussione di Bernede che serve Orban, che batte Ravaglia. La reazione dei felsinei è veemente. Al 21′ pareggio con un gran bel gol di Orsolini. Freuler batte corta una punizione dalla destra, servendo l’esterno che si accentra e lascia partire un delizioso sinistro a giro, che si insacca vicino al ‘sette’. Alla mezz’ora, il Bologna la ribalta con Odgaard. Bel sinistro dal limite per il trequartista che mette il Bologna avanti per 2-1. Al 43′ arriva anche il tris in questo primo tempo ricco di reti. E’ Castro a segnare la terza rete per la compagine rossoblù di Italiano. Verona al tappeto.

Foto: sito Bologna