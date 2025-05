Capolavoro Italiano, il Bologna si prende la terza Coppa Italia della sua storia! Steso il Milan: 1-0, decide Ndoye

14/05/2025 | 23:00:49

Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! La squadra di Italiano si impone 1-0 sul Milan all’Olimpico, decide la rete di Ndoye. La partita si apre con lo spunto di Leao dopo appena 4′. Il portoghese fugge a sinistra nei pressi della linea di fondo e crossa basso e teso: Jimenez ci prova col sinistro ma non riesce a coordinarsi. Immediata la risposta degli uomini di Vincenzo Italiano. Punizione dalla destra di Miranda a centro area con Castro che, tutto solo, sfiora di testa: grande riflesso di Maignan che allontana, poi Fabbian non è sufficientemente reattivo. Primi minuti caratterizzati da grandi occasioni. E al 10′ arriva la doppia, grande, chance per i rossoneri: cross di Jimenez da destra, Skorupski evita l’autogol sull’intervento scoordinato di Beukema, poi Jovic si divora il gol facendosi parare la conclusione da due passi. Al 53′ il Bologna sblocca la gara dell’Olimpico. Gli emiliani sfondano per vie centrali. Prima ci prova Orsolini, che viene fermato, poi palla fra i piedi di Ndoye che si libera con un bel movimento dei centrali rossoneri e scarica un destro imparabile. Conceicao mette mano alla panchina: Tomori per Walker, Jimenez per Joao Felix e Jovic per Gimenez. Ma i cambi non danno il risultato sperato dal tecnico portoghese. Termina così 1-0 all’Olimpico, il Bologna vince la terza Coppa Italia della sua storia (l’ultima volta nel 1974).

Foto: Instagram Bologna