Il Bologna comunica: “Thiago Motta ha deciso di non rinnovare”

Chi non ci ha creduto, ora se ne farà una ragione. Thiago Motta lascia il Bologna, questo il comunicato del club: “Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Foto: instagram Bologna