Il Bologna batte l’Inter ai rigori: lunedì sfiderà il Napoli in finale di Supercoppa

19/12/2025 | 22:13:39

Il Bologna si aggiudica la semifinale di Supercoppa nella lotteria dei rigori dopo l’1-1 finale, decisivo il rigore di Immobile. I nerazzurri partono forte e dopo neanche 2′ di gioco la sbloccano con Thuram. Orsolini perde palla a centrocampo, affondo di Bastoni e traversone delizioso sul secondo palo dove Thuram di prima intenzione super al volo Ravaglia! Al 34′ viene sanzionato un fallo di mano di Bisseck e arriva il gol del pareggio di Orsolini dal dischetto. Nella ripresa i nerazzurri di Chivu schiacciano il Bologna nella metà campo felsinea, al 56′ viene prima assegnato e poi tolto un rigore all’Inter. Bonny entra in area, prende posizione su Heggem che commette fallo. Rigore chiamato da Chiffi e poi revocato dopo il consulto al Var. Nel finale le squadre si allungano ma nessuno trova il guizzo, si decide ai rigori. Lautaro segna. Ferguson segna. Bastoni sbaglia. Moro sbaglia. Barella sbaglia. Miranda sbaglia. Bonny sbaglia. Rowe segna. De Vrij segna. Immobile segna.

foto x lega serie a