Il Bologna batte la Salernitana 3-2: succede tutto nella ripresa, doppietta di De Silvestri

Primo tempo bloccato quello tra Bologna e Salernitana. Poche occasioni da rete con le due squadre che sono ancora in fase di studio. La gara si innervosisce nel finale con il difensore dei granata Strandberg che, nel giro di un minuto, prima per un fallo su Orsolini e poi per un tocco di mano, rimedia due cartellini gialli lasciando la sua squadra in dieci uomini. Al 37’ Dominguez sfiora il gol del vantaggio. All’intervallo è 0-0, la gara sarà decisa nei secondi quarantacinque minuti.

Nel secondo tempo arrivano addirittura cinque reti, passano i campani su rigore con Bonazzoli al 52′, espulso Soriano e ristabilita la parità numerica. Al 59′ pareggia De Silvestri di testa per i rossoblù, al 70′ ancora avanti la squadra di Castori con Mamadou Coulibaly. Ma al 74′ Arnautovic riporta in equilibrio la gara e la doppietta di De Silvestri completa la rimonta tre minuti più tardi. Si apre con un successo rocambolesco per il Bologna di Mihajlovic l’esordio nella nuova stagione, chiuso addirittura in nove uomini per il rosso rimediato da Schouten nel finale.

Foto: Twitter Bologna