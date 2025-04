Il Bologna batte ancora l’Empoli ed è in finale di Coppa Italia. Il 14 maggio è sfida al Milan

Il Bologna vince anche il ritorno e certifica la qualificazione in finale di Coppa Italia. Gli emiliani si impongono anche a domicilio sull’Empoli, per 2-1. Gli emiliani tornano in finale di Coppa Italia dopo 51 anni.

Il Bologna impiega 7′ a sbloccare la gara. Autore del gol del vantaggio per i padroni di casa + Giovanni Fabbian: Moro viene lasciato libero di gestire un pallone, guadagnare il fondo del campo e crossare, inserimento di Fabbian che di testa batte Seghetti.

Al 32’arriva il pareggio di Viktor Kovalenko: grande giocata di Sambia a coinvolgere ancora Solbakken, di nuovo respinto da Ravaglia ma sui piedi di Kovalenko, che ne approfitta e fa 1-1. Il Bologna rimane comunque avanti di tre gol nel punteggio del doppio confronto.

Nella ripresa, calano i ritmi, il Bologna gestisce la palla e gioca con attenzione, anche attenta ai diffidati e agli squalificati. All’86’ arriva il gol del 2-1 di Dallinga di testa che segna il 2-1 e di fatto ufficializza la finale. Finisce 2-1 per il Bologna che quindi dopo 51 anni torna in finale di Coppa Italia. Appuntamento il 14 maggio all’Olimpico contro il Milan.

Foto: Instagram Dallinga