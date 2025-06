Il Bologna avanza: si avvicina Zanotti del Lugano

24/06/2025 | 18:00:56

Il Bologna si muove sul mercato. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club rossoblu sta sondando concretamente con il Lugano la pista che porta a Mattia Zanotti. Previsto un contatto diretto nelle prossime ore tra le due società per arrivare a una quadra per il ritorno in Italia dell’ex Inter.

Foto: Instagram Zanotti