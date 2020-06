Il Bologna annuncia: “Consegnato al Comune il progetto del nuovo Dall’Ara”

Attraverso una nota ufficiale, il Bologna ha aggiornato i tifosi in merito ai lavori di restyling dello stadio Dall’Ara: “Nel pieno rispetto degli accordi e dei tempi previsti, il Bologna Football Club 1909 ha presentato oggi al Comune di Bologna la proposta formale di affidamento della concessione per gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio Renato Dall’Ara. La proposta è corredata dal piano economico-finanziario. La consegna del progetto consentirà ora alla giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola di procedere con la delibera per la dichiarazione di interesse pubblico. L’approvazione della delibera e il successivo passaggio in consiglio comunale daranno quindi il via al termine massimo di 90 giorni entro il quale il Comune dovrà valutare gli aspetti tecnico-economici del progetto. Il progetto prevede la concessione, al Bologna Football Club 1909, del diritto di superficie sullo Stadio per 40 anni. La proposta indica, come anticipato, un intervento di 40 milioni da parte dell’amministrazione a sostegno della realizzazione del progetto. In questo modo l’operazione stadio entra nel vivo ed è significativo che avvenga all’indomani della ripresa del campionato di serie A e in questa fase di uscita dall’emergenza Covid. Un investimento sullo sport che oggi non ha pari in Italia. La scelta di ristrutturare il Dall’Ara, uno dei più bei monumenti sportivi italiani, costituisce il perno di un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica al servizio di tutta la città. Sono le ragioni per cui il Comune ha voluto essere partner, anche finanziario, del Bologna e di Joey Saputo: un investimento congiunto che permetterà di rigenerare un bene, che è patrimonio del Comune e di tutta la città, restituendolo all’antico fascino e proiettandolo nel futuro.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bologna