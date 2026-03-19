Il Bologna ai quarti di Europa League: Cambiaghi stende la Roma ai supplementari (4-3)
19/03/2026 | 23:40:37
Il Bologna vola ai quarti di finale di Europa League, eliminata la Roma. Dopo il 3-3 nei tempi regolamentari all’Olimpico (qui la cronaca), la compagine emiliana vince 4-3 all’extratime.
Supplementari equilibrati, enorme stanchezza, squadre spezzate in due ma poche chance da gol. Il primo tempo supplementare scivola via senza troppe emozioni. Italiano e Gasperini si giocano le ultime chance, entra Cambiaghi per gli emiliani. Al 110′, Bologna di nuovo avanti. Azione di Dallinga che serve Cambiaghi in corsa che calcia e batte Svilar sul primo palo. Bologna di nuovo avanti 4-3. La Roma tenta il tutto per tutto, palle lanciate nella mischia a cercare l’episodio. Finale polemico, la Roma vorrebbe un rigore, che non c’è. Finisce 4-3 per il Bologna che vola ai quarti di Europa League dove sfiderà l’Aston Villa.
Foto: sito Bologna