Il Bologna agli ottavi di Europa League. Joao Mario decide la gara contro il Brann

26/02/2026 | 22:53:35

Il Bologna batte 1-0 il Brann e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. La compagine di Italiano soffre ma riesce a spuntarla sui norvegesi.

Primo tempo di enorme sofferenza per il Bologna al Dall’Ara, nella gara di ritorno dei playoff di Europa League.

Parte meglio il Brann che spaventa il Bologna nelle fase iniziali. Serve tutto il repertorio di Skorupski a salvare i rossoblù. Al 38′, però, cambia la gara. Fallo di Sorensen molto duro, il giocatore viene espulso. Ma il Brann ha ancora una chance clamorosa. Conclusione a giro dell’attaccante norvegese, miracolo clamoroso di Skorupski. Tre palle gol clamorose per gli ospiti, Skorupski tiene a galla gli emiliani.

Nella ripresa, anche con l’uomo in più, è un altro Bologna. Al 55′, chance clamorosa per Lucumi, para il portiere dcl Brann. Dal corner, destro all’angolino di Joao Mario, palla in rete. Primo gol in Italia per il portoghese. Il Bologna chiude in crescendo, sfiorando il raddoppio con Orsolini, Odgaard e Rowe. Al 92′ palo di Dominguez che avrebbe sugellato il successo ma cambia poco. Il Bologna si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Ora occhio a un possibile incrocio contro la Roma.

Foto: sito Bologna