Il Bologna abbraccia Dominguez: il giocatore è in città

Il Bologna dà il benvenuto a Nicolas Dominguez, centrocampista argentino acquistato in estate dal Velez, ma poi lasciato per sei mesi nel club d’oltreoceano. Il giocatore è atterrato nel capoluogo emiliano in tarda mattinata: ad accoglierlo il responsabile scouting dei rossoblù, Marco Di Vaio, che lo ha subito accompagnato a Casteldebole. Dominguez, classe 1998, si aggregherà immediatamente alla squadra e lunedì sosterrà il primo allenamento sotto gli occhi di Sinisa Mihajlovic.

Foto: sito Bologna