Il Bologna abbraccia Dominguez: è ufficiale il rientro dal prestito del centrocampista

Nicolas Dominguez è ufficialmente un giocatore del Bologna. Il calciatore argentino, che già da qualche giorno si allena agli ordini di mister Mihajlovic, è stato ufficializzato oggi dal club rossoblù, attraverso un comunicato: “Il Bologna Fc 1909 comunica che Nicolas Martin Dominguez è rientrato dal prestito al Velez Sarsfield. 14° calciatore argentino della nostra storia, Nico è uno dei più interessanti prospetti sudamericani, colonna del Velez Sarsfield nelle ultime due stagioni e da settembre anche in Nazionale in pianta stabile“. Ora è abile ed arruolabile e il Bologna può contare su un incontrista in più.

Foto: Twitter Bologna