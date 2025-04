Il Bodo/Glimt vince ai calci di rigore: il sogno della Lazio si spegne ai quarti di finale

La Lazio esce di scena ai quarti di finale: va in semifinale di Europa League il Bodo/Glimt. Dopo il 2-0 dei tempi regolamentari (qui per leggere la cronaca), si va ai supplementari all’Olimpico.

Al 99′ Dia sigla il gol del 3-0. L’assist è di quelli di gran pregio di Guendouzi, l’attaccante porta la Lazio avanti dopo una grande rimonta. Lazio che respira un po’, dopo il grande sforzo. Al 109′, arriva il gol di Helmersen, che rimette nuovamente la situazione sul pareggio. Lo stesso Helmersen si fa anche espellere al 119′, lasciando il Bodo/Glimt in 10. ma non cambia nulla. Lazio e Bodo vanno ai calci di rigore.

Va Hauge per il Bodo, para Mandas. Dia segna il primo calcio di rigore. Secondo rigore per gli ospiti affidato a Fet che segna. Secondo tiro per la Lazio è di Tchaouna, che se lo fa parare. Si torna in parità. Terza serie di rigore vede il Bodo tornare avanti. Noslin sballa clamorosamente calciando fuori. Lazio sotto dopo 3 rigori. Il Bodo segna il quarto rigore con Moe, portandosi sul 3-1. Guendouzi

