Il Boca non molla Paredes. Le ultimissime

10/06/2025 | 22:00:17

Il Boca Junior non molla Leandro Paredes. Negli ultimi mesi si sono fatti sempre più insistenti i rumors per il ritorno in patria del mediano di proprietà della Roma. E, adesso, come riportato da Clarin il centrocampista giallorosso è sempre più vicino al ritorno in patria, per quello che potrebbe essere il colpo dell’era Riquelme. La nuova offerta presentata dal Boca è superiore a quella dello scorso gennaio e si avvicina di più alle richieste fatte da Paredes stesso. Situazione da monitorare.

Foto: Instagram Paredes