Il Boca chiarisce: “Paredes? Non è il momento di parlarne. Probabilmente tornerà dopo il Mondiale del 2026”

Nelle scorse ore ha tenuto banco la vicenda relativa alla presenza di una clausola nel contratto di Leandro Paredes per liberarsi dai giallorossi e approdare al Boca Juniors. A fare chiarezza un’ultima volta ci ha pensato la dirigenza degli Xeneizes che, attraverso il portale argentino Olé, ha fatto trapelare la propria versione dei fatti: “Non è il momento di parlarne, vedremo. Tutto è chiaro da entrambe le parti. Paredes aveva già detto un mese fa che non era il momento di tornare. Ha un altro anno di contratto a Roma e noi non interferiremo. Probabilmente tornerà dopo il Mondiale del 2026”.

Foto: X Roma