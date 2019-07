Il Boca aspetta De Rossi: entro il weekend l’arrivo in Argentina

Il futuro di Daniele De Rossi si chiama Boca Juniors. Due giorni fa in Argentina hanno addirittura anticipato i dettagli di un viaggio imminente di Daniele a Buenos Aires per visitare le strutture del club e definire i dettagli. Tutto confermato: nelle prossime ore De Rossi partirà da Fiumicino, destinazione Argentina, dove arriverà entro il weekend per incontrare la dirigenza degli Xeneizes e firmare il contratto. Il Boca sta già organizzando una grande accoglienza, una passione che DDR ha sempre avuto e un desiderio che sta ormai per concretizzarsi. Sta per iniziare un nuovo capitolo della vita calcistica di Daniele De Rossi.

Foto: Twitter ufficiale Roma