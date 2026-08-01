Il Birmingham batte il Barcellona ai rigori: a prendersi la scena è, però, Bellingham

01/08/2026 | 11:00:21

Durante l’amichevole a St Andrew’s, casa del Birmingham City, il Barcellona ha scoperto il suo nuovo attaccante: l’egiziano classe 2008 Hamza Abdelkarim, autore di una doppietta. La sfida, terminata 2-2 nei tempi regolamentari, si è poi decisa ai rigori, in cui i padroni di casa hanno avuto la meglio. A prendersi la scena e l’ovazione dello stadio gremito, però, è stato un beniamino del pubblico, Jude Bellingham. L’inglese e stella del Real Madrid è cresciuto a Birmingham e ha esordito con i grandi prima di passare al Borussia Dortmund e, con questa visita, ha nuovamente ripagato l’affetto della sua gente.

Foto: Instagram Birmingham