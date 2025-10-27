Il bilancio di Tudor con la Juve: 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte

27/10/2025 | 15:32:15

Le strade di Tudor e della Juventus si sono separate. Il tecnico croato ieri sera si era detto pronto a tirare avanti, ma la decisione del club bianconero ha portato al ribaltone immediato. Il bilancio complessivo di Tudor sulla panchina della Juventus conta 24 partite ufficiali con 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte tra campionato e Champions. L’inizio di questa stagione si è rivelato complicato e con un’identità mai del tutto trovata dalla squadra, pronta a passare di mano e con Spalletti in pole per ereditare la panchina lasciata libera da Tudor.

Foto: sito Juventus