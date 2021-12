Il bilancio di Southgate: “Anno straordinario, nonostante la sconfitta in finale con l’Italia”

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ai microfoni di Sky Sports ha fatto un bilancio sull’annata che sta per concludersi: “Penso sia stato un anno straordinario: nella nostra testa rimarrà ovviamente la sconfitta in finale con l’Italia, ma i progressi della squadra sono stati notevoli. Ci manca solo quel pezzettino della vittoria finale, una finale che mancava da cinquantacinque anni e la prima in assoluto a un Europeo. Ci sono molte ragioni per essere orgogliosi, e io lo sono”. Foto: Twitter Inghilterra