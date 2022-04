Il Betis vince la Copa del Rey contro il Valencia. Il capitano 41enne Joaquin: “Normale piangere adesso”

Ieri notte il Betis Siviglia ha trionfato in Copa del Rey contro il Valencia ai calci di rigore. Grande emozione per il capitano degli andalusi Joaquin, che a quasi 41 anni ha alzato la coppa al cielo. L’ex Fiorentina in lacrime ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club biancoverde: “Siamo cresciuti piano piano e abbiamo raggiunto un obiettivo prestigioso. Stiamo facendo una grande stagione e tutti i nostri tifosi si meritano questa gioia. Congratulazioni anche al Valencia che avrebbe potuto vincere questo titolo, i rigori sono una lotteria ma noi ci siamo meritati la vittoria. È normale piangere dopo che abbiamo dovuto reprimere le nostre emozioni in questi giorni. Ora ci godremo il momento e io dedico questa vittoria a tutte le persone che ci hanno aiutato, quelle che non si vedono tutti i giorni e ovviamente alla mia famiglia e ai miei genitori”.

FOTO: Facebook Betis